Украинца Амосова признали одним из сильнейших бойцов мира

Боец Ярослав Амосов стал первым украинским чемпионом мира Bellator. Он попал в рейтинг топ-бойцов независимого от весовой категории.
По данным Bellator, Амасов занимает пятую строчку в рейтинге лучших бойцов мира вне зависимости от веса. Он выступает в полусреднем весе.
На первом месте находится обладатель поясов в полулегком и легком дивизионах Патрисио Фрейре.
Топ-5 бойцов
- Патрисио Фрейре
- Вадим Немкова
- Гегард Мусаси
- Райан Бейдер
- Ярослав Амосов
В ночь на 12 июня 2021 года Амосов победил бразильца Дугласа Лиму и отобрал у него титул чемпиона.
Для украинца это стала 26 победа подряд. К этому Ярослав выиграл все свои бои.
Что известно о Ярославе Амосову
Ярослав Амосов — 27-летний боец смешанного стиля, трехкратный чемпион мира по боевому самбо, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии, обладатель Кубка Европы.
С 2012 года выступает в ММА на профессиональном уровне.
Ярослав родился в Ирпене Киевской области. Сейчас учится в Национальном университете государственной налоговой службы Украины.
Источник: bellator
Фото: Ярослав Амосов