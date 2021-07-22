Украинца Амосова признали одним из сильнейших бойцов мира

Боец Ярослав Амосов стал первым украинским чемпионом мира Bellator. Он попал в рейтинг топ-бойцов независимого от весовой категории.

По данным Bellator, Амасов занимает пятую строчку в рейтинге лучших бойцов мира вне зависимости от веса. Он выступает в полусреднем весе.

На первом месте находится обладатель поясов в полулегком и легком дивизионах Патрисио Фрейре.

Топ-5 бойцов

Патрисио Фрейре

Вадим Немкова

Гегард Мусаси

Райан Бейдер

Ярослав Амосов

В ночь на 12 июня 2021 года Амосов победил бразильца Дугласа Лиму и отобрал у него титул чемпиона.

Для украинца это стала 26 победа подряд. К этому Ярослав выиграл все свои бои.

Что известно о Ярославе Амосову

Ярослав Амосов — 27-летний боец ​​смешанного стиля, трехкратный чемпион мира по боевому самбо, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии, обладатель Кубка Европы.

С 2012 года выступает в ММА на профессиональном уровне.

Ярослав родился в Ирпене Киевской области. Сейчас учится в Национальном университете государственной налоговой службы Украины.

Источник: bellator

Фото: Ярослав Амосов