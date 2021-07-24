Київське Динамо оформило трансфер 22-річного нападника словацького клубу ДАК 1904 Еріка Раміреса, який напередодні успішно пройшов медогляд.

Контракт з гравцем підписано терміном на п’ять років, повідомляє прес-служба біло-синіх.

– Хочу подякувати за можливість грати в такому великому клубі як Динамо. Я провів у Києві останні кілька днів, і можу сказати, що люди, які мене оточували, були дуже добрими. Сподіваюся, що буду забивати за Динамо ще більше м’ячів, ніж у Словаччині та зможу допомогти команді захистити чемпіонський титул в цьому сезоні, – сказав Рамірес.

Він також зазначив, що останні кілька років грав в чемпіонатах Чехії та Словаччини, що допоможе йому швидко адаптуватися в команді.

Форвард додав, що більшість відпустки провів у розташуванні національної збірної Венесуели, а тому перебуває в гарній фізичній формі.

Рамірес висловив надію, що зможе досягти стовідсоткової готовності до сезону за тиждень.

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У минулому сезоні нападник зіграв у 35 іграх за ДАК 1904, в яких зміг відзначитися 17 голами і 8 результативними передачами.

Крім того, новачок киян недавно дебютував за національну збірну Венесуели.

Київське Динамо посилилося венесуельським форвардом з ДАК 1904 / 4 фотографии

Фото: пресс-служба Динамо Киев