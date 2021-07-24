Олимпийские игры 2020: Билодид проиграла в полуфинале и поборется за бронзу

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид уступила в полуфинале Олимпийских игр японке Тонаки Фуна.

Таким образом украинка не смогла выйти в финал, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Теперь Билодид предстоит побороться за бронзовую медаль в весе до 48 кг с израильтянкой Широй Ришони.

Кроме того, украинец Артем Лесюк, выступающий в весе до 60 кг, в четвертьфинале не смог одолеть своего соперника француза Луку Мкхейдзе, а затем проиграл утешительный раунд против голландца Торнике Чакадоеа.

Напомним, первыми от Украины на Олимпиаде выступали лучники, которые провели квалификационные раунды.

В этом виде спорта Украину представляли: Вероника Марченко, Алексей Гунбин, Лидия Сиченикова и Анастасия Павлова.

Лучше всех выступила Марченко, которая показала 35-й результат, Павлова стала 41-й, а Сиченикова – заняла 54-е место.

Фото: НОК Украины