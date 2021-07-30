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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Динамо нашло усиление в Сенегале: что известно

Мірча Луческу

Динамо Киев подписало контракт с полузащитником сборной Сенегала U-20 Самба Диалло.

По информации сенегальского журналиста Сайку Сейли, 18-летний игрок поставил подпись под трехлетним соглашением.

Диалло выступает на позиции атакующего полузащитника.

Он также может сыграть как на правом, так и на левом фланге полузащиты.

Динамо проявляло интерес к Диалло еще весной, однако подписать его удалось только сейчас.

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Факты ICTV. Спорт 18:45 (28.07.2021)

Напомним, ранее стало известно, что экс-форвард Ворсклы Владислав Кулач подписал контракт с киевским Динамо.

В прошлом сезоне игрок стал лучшим бомбардиром УПЛ.

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