Динамо нашло усиление в Сенегале: что известно

Динамо Киев подписало контракт с полузащитником сборной Сенегала U-20 Самба Диалло.
По информации сенегальского журналиста Сайку Сейли, 18-летний игрок поставил подпись под трехлетним соглашением.
Диалло выступает на позиции атакующего полузащитника.
Он также может сыграть как на правом, так и на левом фланге полузащиты.
Динамо проявляло интерес к Диалло еще весной, однако подписать его удалось только сейчас.
Напомним, ранее стало известно, что экс-форвард Ворсклы Владислав Кулач подписал контракт с киевским Динамо.
В прошлом сезоне игрок стал лучшим бомбардиром УПЛ.