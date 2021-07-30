Динамо знайшло підсилення в Сенегалі: що відомо

Динамо Київ підписало контракт з півзахисником збірної Сенегалу U-20 Самба Діалло.
За інформацією сенегальського журналіста Сайко Сейлема, 18-річний гравець поставив підпис під трирічною угодою.
Діалло виступає на позиції атакуючого півзахисника.
Він також може зіграти як на правому, так і на лівому фланзі півзахисту.
Динамо проявляло інтерес до Діалло ще навесні, проте підписати його вдалося лише нині.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що екс-форвард Ворскли Владислав Кулач підписав контракт з київським Динамо.
У минулому сезоні гравець став кращим бомбардиром УПЛ.