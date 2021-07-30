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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Динамо знайшло підсилення в Сенегалі: що відомо

Мірча Луческу

Динамо Київ підписало контракт з півзахисником збірної Сенегалу U-20 Самба Діалло.

За інформацією сенегальського журналіста Сайко Сейлема, 18-річний гравець поставив підпис під трирічною угодою.

Діалло виступає на позиції атакуючого півзахисника.

Він також може зіграти як на правому, так і на лівому фланзі півзахисту.

Динамо проявляло інтерес до Діалло ще навесні, проте підписати його вдалося лише нині.

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Факти ICTV. Спорт 18:45 (28.07.2021)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що екс-форвард Ворскли Владислав Кулач підписав контракт з київським Динамо.

У минулому сезоні гравець став кращим бомбардиром УПЛ.

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