Хижняк одолел японца Мориваки и вышел в 1/4 финала Олимпиады-2020

Украинский боксер Александр Хижняк уверенно начал выступления на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. На стадии 1/8 финала в весовой категории до 75 кг он победил представителя Японии Юито Мориваки.

Все пять судей отдали предпочтение украинцу в ​​каждом из трех раундов.

В этой весовой категории 25-летний украинец имеет статус первого сеяного.

В четвертьфинале Хижняк будет боксировать с 21-летним боксером Еури Седеньо из Доминиканской Республики. Бой состоится 1 августа в 6.18 по киевскому времени.

В 1/16 финала Мартинес победил венесуэльца Елдрика Родригеса Селла, который выступал под флагом МОК, а в 1/8 финала он был сильнее аргентинца Даниэля Франсиско Верона.

Еще один украинец в категории +91 кг Цотне Рогава завершил выступления на Играх-2020, уступив в 1/8 финала представителю Великобритании Фрейзеру Кларку раздельным решением судей (1:4).

По состоянию на утро, 29 июня в копилке сборной Украины есть четыре бронзовых награды, которые завоевали Дарья Билодид в дзюдо, рапирист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук в миксте с десяти метров из пневматического пистолета, а также пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.