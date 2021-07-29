Хижняк здолав японця Морівакі і вийшов до 1/4 фіналу Олімпіади-2020

Український боксер Олександр Хижняк впевнено розпочав виступи на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо. На стадії 1/8 фіналу у ваговій категорії до 75 кг він переміг представника Японії Юіто Морівакі.

Усі п’ять суддів віддали перевагу українцю у кожному із трьох раундів.

У цій ваговій категорії 25-річний українець має статус першого сіяного.

У чвертьфіналі Хижняк боксуватиме із 21-річним боксером Еурі Седеньо із Домініканської Республіки. Бій відбудеться 1 серпня о 6.18 за київським часом.

У 1/16 фіналу Мартінес переміг венесуельця Елдріка Родрігеса Селла, який виступав під прапором МОК, а в 1/8 фіналу він був сильнішим за аргентинця Даніеля Франсіско Верона.

Ще один українець у категорії +91 кг Цотне Рогава завершив виступи на Іграх-2020, поступившись в 1/8 фіналу представнику Великої Британії Фрейзеру Кларку роздільним рішенням суддів (1:4).

Станом на ранок, 29 липня у скарбничці збірної України є чотири бронзові нагороди, які завоювали Дар’я Білодід у дзюдо, рапірист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич і Олег Омельчук у міксті з десяти метрів із пневматичного пістолета, а також плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.