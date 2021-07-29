На Олимпийских играх-2020 в Токио украинский пловец Михаил Романчук получил бронзовую медаль. Это уже четвертая награда для сборной Украины.

24-летний Романчук финишировал третьим на дистанции 800 м вольным стилем, ему удалось преодолеть ее 7:42.33.

Золотая медаль досталась американцу Роберту Финку, который справился за 7.41.87. Обладателем серебряной награды стал представитель Италии Грегори Палтриньери с результатом 7.42.11.

В соревнованиях по плаванию на Олимпиаде также участвовал украинец Сергей Фролов. Он занял шестое место, приплыв за 7.45.11.

Михаил Романчук — пятикратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионатов мира и многократный победитель Универсиады.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. От Украины в соревнованиях участвует более 150 атлетов в 25 видах спорта.

Сейчас в арсенале украинцев уже четыре бронзовые награды. Обладательницей первой медали стала дзюдоистка Дарья Билодид.

Вторую бронзу принес сборной фехтовальщик Игорь Рейзлин, а третью награду завоевали стрелки Елена Костюк и Олег Омельчук. Подробнее об Олимпиаде-2020 в Токио и участии Украины читайте в материале.