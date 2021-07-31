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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Совершила камбэк: Свитолина завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио

Еліна Світоліна

Украинка Элина Свитолина победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Украинка завоевала бронзовую медаль, которая стала первой в истории страны.

В первом сете Рыбалкина одержала уверенную победу со счетом 6:1, а также выигрывала по ходу второго и третьего сетов со счетом 3:1 и 4:1 соответственно.

Однако Свитолина смогла отыграться по ходу второго и третьего сета, победив в них со счетом 7:6 и 6:4.

В последнем сете у теннисистки было целых семь раз доводила дело до матчболов, однако выиграть смогла только с последней подачи, поскольку казашка регулярно отыгрывалась при счете 40:40 в последнем гейме.

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Эта медаль стала пятой для Украины и таким образом сборная оказалась на 62 месте в медальном зачете.

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