Совершила камбэк: Свитолина завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио

Украинка Элина Свитолина победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Украинка завоевала бронзовую медаль, которая стала первой в истории страны.

В первом сете Рыбалкина одержала уверенную победу со счетом 6:1, а также выигрывала по ходу второго и третьего сетов со счетом 3:1 и 4:1 соответственно.

Однако Свитолина смогла отыграться по ходу второго и третьего сета, победив в них со счетом 7:6 и 6:4.

В последнем сете у теннисистки было целых семь раз доводила дело до матчболов, однако выиграть смогла только с последней подачи, поскольку казашка регулярно отыгрывалась при счете 40:40 в последнем гейме.

Эта медаль стала пятой для Украины и таким образом сборная оказалась на 62 месте в медальном зачете.