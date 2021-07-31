Олимпийские игры в Токио 2020 — медальный зачет (таблица)

В субботу, 31 июля, на летних Олимпийских играх 2020 в Токио разыграют еще 21 комплект наград. По состоянию на утро восьмого дня соревнований в медальном зачете Олимпиады лидирует Китай.

Китайские спортсмены завоевали 44 награды – 20 золотых медалей, 12 серебряных и 12 бронзовых.

Второе место по-прежнему занимает Япония. Спортсмены завоевали 29 медалей – 17 золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых.

США заняли третье место в рейтинге, получив 45 наград – 16 золотых медалей, 17 серебряных и 12 бронзовых.

Топ-10 медального рейтинга Олимпиады-2020

№ Страна З С Б Всего 1. Китай 20 12 12 44 2. Япония 17 4 8 29 3. США 16 17 12 45 4. ОКР 10 15 11 36 5. Австралия 10 3 13 26 6. Великобритания 8 9 10 27 7. Южная Корея 5 4 6 15 8. Нидерланды 4 7 5 16 9. Франция 3 7 6 16 10. Германия 3 4 9 16

Украина в зачете находится на 61-й строчке. Спортсменам удалось завоевать четыре бронзовые медали. В субботу за бронзу будет бороться теннисистка Элина Свитолина в поединке против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В соревнованиях будут участвовать более 150 спортсменов сборной Украины, представляющих 25 видов спорта. За все время независимости Украины это седьмая по счету Олимпиада. Соревнования были запланированы на прошлый год, однако их перенесли на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Виды спорта на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио будет представлено 33 вида спорта и 50 дисциплин. Разыгрываются в общей сложности 339 комплектов медалей. Среди новых видов спорта, добавленных в этом году, оказались серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

На Олимпийских играх самыми популярными видами спорта остались легкая атлетика, плавание и гимнастика.

Факты ICTV собрали главное об Олимпийских играх 2020 в Токио.