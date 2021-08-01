Украинскому борцу греко-римского стиля Ленуру Темирову не удалось выйти в финал Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 60 кг.

В 1/2 финала спортсмен из Крыма боролся с титулованным соперником — представителем Японии Кеничиро Фумити. Темиров уступил иностранцу со счетом 1:5.

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— Было действительно очень трудно. Мне очень жаль, что не удалось пройти в финал. Но мы не останавливаемся, не опускаем руки и будем настойчиво готовиться к бронзовой схватке, — поделился украинский спортсмен.

Борец искренне поблагодарил всех украинцев и свою семью за безумную поддержку. Он отметил, что никогда не жалел о том, что начал заниматься греко-римской борьбой. По мнению Темирова, она дала ему все, что у него есть.

Однако украинец получил возможность побороться за бронзовую победу. Решающий поединок за медаль по греко-римской борьбе запланирован на завтра, 2 августа.

Спортивные игры 2020 в Токио продлятся до 8 августа. За все время спортивных соревнований Украина получила в свою копилку пять бронзовых и одну серебряную награду. Украинский пловец Михаил Романчук завоевал второе место на Олимпиаде, став первым спортсменом, который принес нашей стране серебро в соревнованиях.