Украинец Михаил Романчук занял второе место в заплыве на 1 500 метров на Олимпийских играх 2020 в Токио.

Спортсмен проплыл дистанцию за 14:40.66 и принес в копилку Украины первое серебро на спортивных соревнованиях в рамках Олимпиады-2020.

Украинец поделился своими впечатлениями после фантастической победы. Спортсмен из Ровно выразил надежду, что в соревнованиях в следующем году сможет собрать полный комплект олимпийских наград.

— Есть две медали — доволен этим результатом. Впервые за три года удалось обогнать немца, но появился новый, более быстрый соперник, — поделился Михаил Романчук.

По его мнению, соревнования оказались тяжелыми, поскольку организм не привык к такому непривычному режиму. Спортсмен отметил, что, в первую очередь, хочется большего. Однако он не намерен сдаваться, и как бы сложно не было, работать и двигаться по меньшей мере в Париж-2024.

До этого украинец принес бронзовую победу нашей стране на Олимпиаде-2020, проплыв на дистанции 800 м вольным стилем. Это уже вторая награда, которую принес Романчук Украине на этих спортивных соревнованиях.

Михаил Романчук — украинский пловец из Ровно, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира. Спортсмен установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилем.

Олимпийские игры 2020 в Токио продлятся до 8 августа включительно. За это время Украина завоевала уже пять бронзовых и одну серебряную победу на спортивных соревнованиях.