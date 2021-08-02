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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Украинец Темиров уступил в бронзовом финале Игр-2020 в греко-римской борьбе

Ленур Теміров

Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров уступил в бронзовом финале на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

В решающей схватке он проиграл представителю Китая Валиханему Сайлике.

Схватка завершилась с ничейным счетом 1:1, но поскольку последний балл заработал китаец, то именно он стал победителем. Таким образом, Украина осталась без медали.

В полуфинале Темиров проиграл японцу Кенитиро Фумити (1:5). На пути к полуфиналу украинец победил Ельмурата Тасмурадова из Узбекистана (5:0) и представителя Армении Армена Меликяна (8:4).

31-летний Ленур Темиров во второй раз попал на Олимпиаду. На Играх-2012 в Лондоне он прекратил выступления в первом же раунде соревнований.

На Олимпиаду-2020 Темиров попал по выбору тренерского штаба сборной. Украина получила лицензию в этом весе именно благодаря выступлениям Темирова на чемпионате мира-2019.

Темиров становился бронзовым призером чемпионата мира, а также дважды завоевывал бронзу чемпионатов Европы (2019 и 2020 годы).

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