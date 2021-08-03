Украинский борец Жан Беленюк вышел в 1/2 финала летних Олимпийских игр-2020 в греко-римской борьбе в категории до 87 кг.

В четвертьфинале он одолел алжирца Башира Сида Азара. В схватке счет был равным 1:1, но именно украинец провел последнее активное действие и победил.

За выход в финал Беленюк поборется с представителем Хорватии Иваном Гуклеком.

1/4 финала Жан одолел действующего чемпиона Европы из Сербии Зураба Датунашвили со счетом 3:1.

30-летний Беленюк является серебряным призером летней Олимпиады-2016 в Рио, двукратным чемпионом мира (2015, 2019) и призером (серебро в 2018 и бронза в 2014), а также трехкратным чемпионом Европы (2014, 2016, 2019) и двукратным бронзовым призером (2012, 2021).

В активе Беленюка золото Европейских игр-2019 в Минске и серебро Европейских игр-2015 в Баку.

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Накануне еще один украинский борец Ленур Темиров уступил в бронзовом финале в весе до 60 кг представителю Китая Валиханему Сайлике.

Схватка завершилась с ничейным счетом 1:1, но последний балл заработал китаец, поэтому именно он стал победителем.