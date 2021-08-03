Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов вышел в 1/2 финала в весовой категории до 67 кг на летних Олимпийских играх 2020 в Токио.

В 1/4 финала наш борец одолел представителя Олимпийского комитета России Артема Суркова, который является вице-чемпионом мира 2019 и чемпионом мира 2018 года.

Счет во встрече был равным 1:1, но именно Насибов сделал последнее активное действие в схватке и одержал победу.

За выход в финал Парвиз поборется с представителем Египта Мохаммедом Ибрагим Елсаедом.

22-летний Парвиз Насибов является уроженцем Азербайджана. Он — воспитанник Запорожской областной школы-интерната спортивного профиля. Сейчас спортсмен представляет ФСО Динамо (Запорожье).

В январе 2021 года на Гран-при Загреба он завоевал золотую медаль в весовой категории до 72 кг.

На чемпионате Европы-2019 Насибов не поднимался выше восьмого места.

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Еще один украинский борец греко-римского стиля в весе до 87 кг Жан Беленюк тоже вышел в 1/2 финала.

В четвертьфинале он одолел алжирца Башира Сида Азара. В схватке счет был равным 1:1, но именно украинец провел последнее активное действие и победил.