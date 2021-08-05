Украинский боксер Александр Хижняк поборется за золотую медаль летних Олимпийских игр-2020 в весовой категории 69-75 кг.

В полуфинале он одолел раздельным решением судей со счетом 3:2 филиппинского боксера Еумиру Марсьяля, который является серебряным призером чемпионата мира-2019.

За золото Хижняк будет боксировать с представителем Бразилии Гебертом Консейсану, который одолел уроженца Симферополя Глеба Бакши, представляющего команду ОКР, (4:1). Финал состоится 7 августа в 8.45 по киевскому времени.

На Олимпиаде-2020 Хижняк начал выступления с победы над японцем Юито Мориваки. Все пять судей отдали предпочтение украинцу в ​​каждом из трех раундов.

В четвертьфинале он перебоксировал Еури Седеньо из Доминиканской Республики раздельным решением судей 4:1.

Что известно о Хижняке?

26-летний боксер Александр Хижняк родом из Полтавы.

Он победитель чемпионата мира 2017 года, который прошел в Гамбурге, а также двукратный чемпион Европы 2017 и 2019 годов.

На Европейских играх в 2015 году он завоевал бронзовую медаль.

Хижняк не сумел квалифицироваться на Игры-2016 в Рио, проиграв сначала в европейском квалификационном турнире Мехмету Уналу, а на мировом квалификационном турнире уступил в четвертьфинале Михаилу Долголевецу.

После этих неудач он решил опуститься в весовой категории и еще до конца года в финале чемпионата Украины победил на тот момент первого номера сборной Дмитрия Митрофанова.

В 2017 году AIBA признала его лучшим боксером-любителем независимо от весовой категории. Последним украинцем до Хижняка, которому покорилось это достижение, был Александр Усик в 2011 году.

Выступал в полупрофессиональной лиге WSB за команду Украинские атаманы в четвертом и пятом сезонах. Там он одержал пять побед и потерпел четыре поражения.

Фото: НОК