Хижняк завоевал серебро на Олимпийских играх в Токио

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал серебро летних Олимпийских игр-2020 в Токио в весе до 75 кг.

В финальном поединке наш спортсмен доминировал над представителем Бразилии Геберта Консайсаном, но в третьем раунде пропустил мощный удар и отправился в нокдаун. Он смог встать на ноги, однако судья по непонятной причине зафиксировал нокаут и отдал победу бразильцу, хотя Хижняк был готов продолжать бой.

В полуфинале Хижняк одолел Еумиру Марьяля из Филиппин раздельным решением судей 3:2. На стадии четвертьфинала он перебоксировал Еури Седеньо из Доминиканской Республики раздельным решением судей 4:1.

Александр начал выступления на Играх-2020 с победы над японцем Юито Мориваки. Тогда все пять судей отдали предпочтение украинцу в каждом из трех раундов.

Что известно о Хижняке?

26-летний боксер Александр Хижняк — уроженец Полтавы.

Он победитель чемпионата мира 2017 года, который состоялся в Гамбурге, а также двукратный чемпион Европы 2017 и 2019 годов. В его активе бронзовая награда Европейских игр-2015 в Баку.

Хижняк не сумел квалифицироваться на Олимпиаду-2016 в Рио, проиграв сначала в европейском квалификационном турнире Мехмету Уналу, а на мировом квалификационном турнире уступил в четвертьфинале Михаилу Долголевецу.

После этих неудач он опустился в весовой категории и уже к концу года в финале чемпионата Украины победил на тот момент первого номера сборной Дмитрия Митрофанова.

В 2017 году AIBA признала его лучшим боксером-любителем независимо от весовой категории. Последним украинцем до Хижняка, кому покорилось это достижение, был Александр Усик в 2011 году.

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В 2018 году вместе с фехтовальщицей Ольгой Харлан был признан лучшим спортсменом Украины.

Боксер выступал в полупрофессиональной лиге WSB за команду Украинские атаманы в четвертом и пятом сезонах, где одержал пять побед и потерпел четыре поражения.

Фото: НОК