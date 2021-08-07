Ребров заменит Шевченко на посту тренера сборной Украины — Маркевич

Главным тренером сборной Украины по футболу вместо Андрея Шевченко, контракт которого недавно завершился, будет назначен экс-тренер Динамо Киев и венгерского Ференцвароша Сергей Ребров.

Об этом рассказал экс-глава Комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич в одном из интервью.

— Пользуясь случаем, хочу пожелать ему успехов. Ребров всегда может рассчитывать на мою поддержку. Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов добивались и сборные других возрастных групп, — сказал Маркевич.

По словам экс-тренера Металлиста и Днепра, о назначении будет объявлено уже 9 августа, после того как кандидатура нового главного тренера будет утверждена Исполкомом УАФ.

Он также пояснил, что ушел в отставку из УАФ, поскольку после Евро-2020 решил возобновить активную тренерскую карьеру.

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Тренерская карьера Реброва

Сергей Ребров начал свою самостоятельную тренерскую карьеру в 2014 году после увольнения Олега Блохина с поста главного тренера Динамо Киев. Поначалу он был назначен исполняющим обязанности, но сразу же выиграл кубок Украины, после чего стал полноценным тренером киевлян.

Коуч не только прервал гегемонию Шахтера во внутреннем чемпионате, дважды подряд приводя Динамо к чемпионству, но и стал первым со времен Валерия Лобановского, кому удалось вывести команду из группы Лиги Чемпионов. После завершения контракта он не стал продлевать соглашение, а подписал контракт клубом Аль-Ахли из Саудовской Аравии, с которым завоевал серебро местного чемпионата.

Затем Ребров перешел в венгерский Ференцварош с которым также дважды подряд выигрывал чемпионство, а также впервые за 15 лет вывел команду в групповой этап еврокубков, а в прошлом году смог впервые за 25 лет квалифицировать венгерский клуб в группу Лиги Чемпионов.

Источник: Meta-ratings.com.ua

Фото: пресс-служба Динамо Киев