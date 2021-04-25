В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо принимало Ингулец. Встреча прошла в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и закончилась победой Динамо со счетом 5:0.

Счет в матче на четвертой минуте открыл Илья Забарный. Следующий гол в ворота Ингульца на 14 минуте забил Артем Беседин.

После перерыва во втором тайме на 48 и 70 минутах двумя голами отличился Виктор Цыганков. А окончательный счет встречи своим ударом на 82 минуте матча установил Денис Попов.

Благодаря этому, киевское Динамо досрочно стало чемпионом украинской Премьер-Лиги. Для Динамо — это первый с 2016 года и 16-й титул чемпионов Украины в истории клуба.

В марте этого года Динамо проиграло Вильярреалу в Испании, покинув Лигу Европы. Вильярреал в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 принимал Динамо.

Встреча, проходившая на Эстадио де ла Серамика, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Фото: FC Dynamo Kyiv