Украинские синхронистки завоевали бронзу на Играх-2020

Украинские синхронистки стали бронзовыми призерами в командном артистическом плавании на Играх-2020.

В финале в вольной программе они показали результат в 190.3018балла, что позволило им занять третье место.

Золотые медали в этой дисциплине достались команде ОКР, а серебро у китаянок.

Украинские синхронистки заняли четвертое место в командном артистическом плавании на Играх-2020.

В финале они показали результат в …. балла, что не позволило им зацепиться за олимпийский пьедестал.

Золотые медали в этой дисциплине достались команде ОКР, серебро у китаянок, а бронза — у японских синхронисток.

Техническую программу по командному артистическому плавании украински завершили на третьем месте, показав результат в 94,2685 балла.

В составе сборной Украины выступают: Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

Историческая медаль в синхронном плавании

4 августа Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали первую в истории Украины медаль в артистическом плавании в соревновании дуэтов.

Девушки заняли третье место. Олимпийскими чемпионками среди дуэтов стали представительницы ОКР Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Серебро досталось китаянкам Сюечень Хуан и Веньянь Сунь.

До Игр в Токио Украине еще ни разу не удавалось зацепиться за олимпийский пьедестал в синхронном плавании.