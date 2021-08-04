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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Украинские синхронистки завоевали бронзу на Играх-2020 в Токио

Марта Фєдіна та Анастасія Савчук

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 2020 в Токио среди соревнований дуэтов.

Эта медаль стала первой в истории для Украины в артистическом плавании.

В квалификации Федина и Савчук показали третий результат по итогам двух программ. За свою произвольную программу девушки в последний день выступлений дуэтов получили 95,6000 балла. Это позволило защитить третье место от посягательств японских синхронисток.

Олимпийскими чемпионками среди дуэтов стали представительницы ОКР Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Серебро завоевали китаянки Сюечень Хуан и Веньянь Сунь.

Фото: НОК

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