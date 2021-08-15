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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Теперь в чемпионате Португалии: Яремчук забил гол во втором подряд матче за Бенфику

Роман Яремчук

Нападающий Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук отметился уже во втором подряд матче за свой новый клуб.

Форвард отличился на 44-й минуте матча чемпионата Португалии против Аруки.

Помимо этого, украинец также смог заработать красную карточку для вратаря соперников, а также отдать результативную передачу на своего одноклубника.

В итоге встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Бенфики.

Первый гол Яремчук смог забить уже в дебютном матче квалификации Лиги Чемпионов против московского Спартака.

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Нападающий вышел на замену, а в конце матча обыгрался с одним из партнеров и точно пробил в ворота российской команды, однако мяч срикошетил от игрока московского клуба, а потому был засчитан автогол.

Напомним, Яремчук перешел в стан лиссабонской Бенфики в последний день июля.

Форвард подписал пятилетний контракт с португальской командой, а сумма трансфера составила €17,5 млн.

Часть этих денег достанется киевскому Динамо, поскольку нападающий является его воспитанником и клуб сохранил на него часть прав.

Фото: Dreamstime

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