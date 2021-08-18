Без права на ошибку: Петраков дал первое интервью в качестве тренера сборной

У сборной Украины осталось всего пять игр в отборе на чемпионат мира в Катаре, а потому каждая из них будет для команды сродни финалу.

Об этом заявил Александр Петраков в своем первом интервью в качестве исполняющего обязанности главного тренера желто-синих.

По его словам, результат нужно давать начиная с первой игры, поскольку времени исправить ошибку, как это бывает в клубном футболе, у сборной не будет.

— Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы выйти на чемпионат мира в Катаре. После назначения я потерял сон: сплю всего по два-три часа. Решение принять сборную было для меня тяжелым, но я умею держать удар, — заявил Петраков.

Коуч отметил, что принимал участие в формировании списка кандидатов на вызов в национальную сборную.

На ближайший сбор будет вызвано 26 футболистов, помимо уже объявленного списка к команде также присоединятся Тарас Кочараба из пражской Славии и Данило Сикан из донецкого Шахтера.

Кроме того, в резервный список также дозаявлен динамовец Сергей Булеца, который сейчас на правах аренды защищает цвета луганской Зари.

Петраков выразил мнение, что у сборной хорошие шансы на проход в финальную стадию чемпионата мира, несмотря на то что в стартовых трех турах команда набрала всего три очка.

Тренер также добавил, что хорошо знает всех футболистов, поскольку работал с ними в молодежных командах, где они под его руководством выступали в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы.

Фото: УАФ