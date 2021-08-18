Без права на помилку: Петраков дав перше інтерв’ю в ролі тренера збірної

У збірної України залишилося лише п’ять матчів у відборі на чемпіонат світу в Катарі, а тому кожен з них буде для команди схожим на фінал.

Про це заявив Олександр Петраков у своєму першому інтерв’ю в ролі виконувача обов’язків головного тренера жовто-синіх.

За його словами, результат потрібно давати, починаючи з першої гри, оскільки часу виправити помилку, як це буває в клубному футболі, у збірної не буде.

– Я зроблю все, що від мене залежить, щоб вийти на чемпіонат світу в Катарі. Після призначення я втратив сон: сплю лише по дві-три години. Рішення прийняти збірну було для мене важким, але я вмію тримати удар, – заявив Петраков.

Коуч зазначив, що брав участь у формуванні списку кандидатів на виклик до національної збірної.

На найближчий збір буде викликано 26 футболістів, крім вже оголошеного списку до команди також приєднаються Тарас Кочараба з празької Славії та Данило Сікан із донецького Шахтаря.

Крім того, до резервного списку також дозаявлено динамівця Сергія Булецу, який зараз на правах оренди захищає кольори луганської Зорі.

Петраков висловив думку, що у збірної гарні шанси на прохід до фінальної стадії чемпіонату світу, незважаючи на те, що у стартових трьох турах команда набрала лише три залікові пункти.

Тренер також додав, що добре знає всіх футболістів, оскільки працював з ними в молодіжних командах, де вони під його керівництвом виступали у фінальних стадіях чемпіонатів світу та Європи.

Фото: УАФ