Переход Месси в ПСЖ принес легенде НБА Джордану €6 млн

Переход известного футболиста Лионеля Месси в ПСЖ принес легендарному баскетболисту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклу Джордану немалую сумму. Все благодаря болельщикам клуба, которые мгновенно стали покупать футболки с фамилией новичка.

Известно, что 58-летний экс-игрок НБА имеет компанию Air Jordan, производящею спортивную одежду, в частности форму для парижского клуба.

Компания Air Jordan, которая является партнером ПСЖ, получает 5% от продажи каждой футболки игроков.

По предварительным данным A Bola, Джордан всего за неделю заработал €6 млн от продажи футболок с фамилией Месси.

В целом такую брендированную одежду продали на сумму около €120 млн.

Сейчас футболка с Месси стоит €158 (взрослая), €88 (детская) и €108 (женская).

Месси играет за ПСЖ

10 августа Месси официально стал игроком ПСЖ на два сезона. Но в условиях контракта есть опция — продления еще на год.

Аргентинец будет играть за французов в футболке под знаковым 30-м номером.

Накануне, 5 августа, Барселона заявила о том, что 34-летний нападающий покидает команду. В составе основного состава каталонского клуба Месси выступал с 2005 года.

В прошлом сезоне он сыграл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов, три из которых пенальти, и отдал девять результативных передач.

За всю карьеру Месси становился 10 раз чемпионом Испании, четыре — победителем Лиги чемпионов, три — Суперкубка УЕФА. В его активе семь побед Кубка Испании, восемь — Суперкубка Испании.

Источник: A Bola