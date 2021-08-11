Мессі підписав контракт з ПСЖ

Аргентинський нападник Ліонель Мессі, який нещодавно пішов з каталонської Барселони, 10 серпня підписав контракт з французькою Парі Сен-Жермен (ПСЖ).

Про перехід Мессі до ПСЖ повідомили на офіційному сайті французького клубу.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option. PSGxMESSI ❤️???? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021 – Я з нетерпінням чекаю початку нового етапу своєї кар’єри в Парижі. Клуб і його бачення повністю відповідають моїм амбіціям. Я сповнений рішучості створити разом з командою ПСЖ щось неймовірне, – прокоментував Мессі.

Сторони уклали контракт, розрахований на два сезони. Однак в угоді також йшлося про опцію подовження контракту ще на один рік. Таким чином у складі ПСЖ аргентинець виступатиме три роки – до червня 2024-го.

Цікаво, що Мессі гратиме за ПСЖ у футболці під знаковим 30-м номером. Семе під цієї цифрою знаменитий гравець розпочинав свою кар’єру в Барселоні.

У середу, 11 серпня, відбудеться прес-конференція, присвячена переходу Мессі.

10 серпня Мессі з дружиною та дітьми прилетів до Парижу. У французькі столиці футболіст привітав вболівальників, пройшов медогляд, а потім – поставив свій підпис під контрактом.