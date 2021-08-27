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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Украина впервые в истории выиграла медаль в командном фехтовании на Паралимпиаде

Олена Федота

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах выиграла серебро Паралимпийских игр-2020 в командном первенстве.

В финале соревнований украинки в составе Евгении Бреус, Елены Федоты и Натальи Мандрик уступили команде Китая со счетом 17:40.

На пути к финалу наши рапиристки одолели США (45:13), Китай (45:44), Венгрию (45:38) и Гонконг (45:27).

Для Украины эта медаль стала первой в истории Паралимпийских игр в командном первенстве.

На Паралимпиаде-2020 в Токио Украина выиграла 21 медаль — три золотые, 12 серебряных и шесть бронзовых.

Третье золото Украины на Паралимпиаде-2020

Еще одну медаль высшей пробы на Паралимпиаде в Токио в копилку Украины положила пловчиха Анна Стеценко. Она победила в заплыве на 400 м вольным стилем.

Стеценко преодолела расстояние за 4:23.92 мин, второй стала итальянка Карлотта Джилли, а бронза досталась Кате Дедекинд из Австралии.

Фото: Getty Images

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