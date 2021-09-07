Король футбола бразилец Пеле успешно перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Об этом экс-футболист написал в социальной сети Instagram.

— Большое спасибо за добрые сообщение, друзья. Благодарю Бога за то, что чувствую себя очень хорошо и за то, что позволил доктору Фабиу и доктору Мигелю позаботиться о моем здоровье. В прошлую субботу я перенес операцию, чтобы избавиться от подозрительного новообразования в толстой кишке, — написал 80-летний Пеле.

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Он добавил, что опухоль обнаружили на прошлой неделе во время медицинских тестов.

— К счастью, я привык праздновать большие победы вместе с вами. Я выйду на этот матч с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни благодаря любви моей семьи и друзей, — отметил легенда футбола.

Решение об операции приняли немедленно и прооперировали Пеле 4 сентября в больнице города Сан-Паулу в Бразилии. Сейчас он находится в реанимации, откуда его должны перевести 7 сентября.

В 2019 году Пеле госпитализировали в одну из клиник Парижа. Причиной стали приступы лихорадки, вызванные столбняком.

Пеле считается одним из лучших футболистов в истории. Он помог сборной Бразилии завоевать чемпионство мира в 1958, 1962 и 1970 годах.

Пеле является до сих пор лучшим бомбардиром селесао — на его счету 77 голов.