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Пеле госпитализировали в Париже

Легенду бразильского футбола Пеле госпитализировали в столице Франции.

ПЕЛЕ

Легенду бразильского и мирового футбола Пеле госпитализировали в одну из клиник Парижа.

Причиной госпитализации стали нападки лихорадки и столбняка. Здоровью легендарного футболиста пока ничего не угрожает, однако медики оставили его под присмотром в качестве меры пресечения.

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Пеле посетил накануне столицу Франции, чтобы принять участие в мероприятии и встретиться с французским футболистом Килианом Мбаппе.

Ранее бывший игрок Шахтера Франселино Матузалем был экстренно госпитализирован в Италии.

Источник: RMC Sport

Фото: Dreamstime

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