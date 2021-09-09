Положительный допинг-тест казаха Валиуллина подтвердили — подробности дела

Казахский клуб Тобол подтвердил, появившуюся в СМИ накануне, о положительном результате допинг-теста у футболиста сборной Казахстана Руслана Валиуллина.

Этот игрок 1 сентября стал автором дубля в ворота сборной Украины в матче отбора (2:2) к чемпионату мира-2022.

— ФК Тобол получил информацию о нарушениях дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, сейчас идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста, — сообщили в клубе.

Кроме Валиуллина положительную допинг-пробу также обнаружили у еще одного игрока Тобола Сергея Малого. Обе пробы были взяты после матча третьего раунда квалификации Лиги конференций между словацкой Жилиной и Тоболом.

Результат теста отправили футболисту на личный электронный адрес 2 сентября, когда он направлялся в Финляндию в составе казахской делегации на матч отбора к ЧМ-2022.

В Тоболе отметили, что сейчас клуб находится в постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более детального изучения дела.

В матче четвертого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины против Казахстана упустила победу в дополнительное время.

Счет в матче открыл Роман Яремчук, а в компенсированное время отличился Даниил Сикан. Однако, за несколько минут до финального свистка второй мяч в сетку ворот Пятова забил Валиуллин.

Источник: ФК Тобол

Фото: ФК Тобол