Максиму Крипаку вручили звание Героя Украины

Владимир и Елена Зеленские встретились с украинскими призерами и чемпионами Паралимпийских игр в Токио 2021.

Президент поблагодарил спортсменов за медали и отметил, что это является прекрасным подарком ко Дню Независимости Украины.

— Неполноценными и ограниченными людей делает ампутированная душа. Вы супермены, вы не видите препятствий, вы не стоите на месте. Вы показали, что когда украинцы начинают что-то 24 августа — это будет большим успехом, — сказал президент.

Также Зеленский выделил лучшего спортсмена Паралимпийских игр Максима Крипака и наградил званием Герой Украины.

— Особенно на Играх в Токио засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец добыл семь наград. Это великий результат. Улучшил рекорд, который держался 11 лет и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр. Максим — десятикратный паралимпийский чемпион. Мы прикованы к экранам, когда плывешь именно ты, потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня — Герой Украины, — сказал Зеленский.

Во время своей речи Максим Крипак поблагодарил за такую оценку своих стараний и сказал, что будет с гордостью носить это звание.

— Владимир Александрович, спасибо, что вы оценили мой труд, который я проходил 20 лет, мои достижения, к которым я стремился 20 лет. Мне искренне приятно это получить и я буду гордо носить это звание, сказав плавец.

Спортсмен также попросил открыть в Украине новый центр для пловцов, как тот, что был в оккупированной ныне Евпатории.

Другие спортсмены тоже не остались без внимания и получили от государства ордена за заслуги.

Максим Крипак

26-летний украинский пловец Максим Крипак стал самым успешным паралимпийцем в истории Паралимпийской сборной Украины и самым титулованным спортсменом нынешних Игр в Токио.

Ему удалось завоевать сразу семь наград и установить несколько мировых рекордов, подробную биографию Максима Крипака читайте в материале Фактов ICTV.