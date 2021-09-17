Максиму Крипаку вручили звання Героя України

Володимир та Олена Зеленські зустрілись із українськими призерами та чемпіонами Паралімпійських ігор у Токіо 2021.

Президент подякував спортсменам за медалі та наголосив, що це є чудовим подарунком до Дня Незалежності України.

– Неповноцінними та обмеженими людей робить ампутована душа. Ви супермени, ви не бачите перешкод, ви не стоїте на місці. Ви показали, що коли українці починають щось 24 серпня – це буде великим успіхом, – сказав президент.

Також Зеленський виділив найкращого спортсмена Паралімпійських ігор Максима Крипака і нагородив званням Герой України.

– Особливо на Іграх в Токіо засяяла зірка Максима Крипака, і наш український плавець здобув сім нагород. Це великий результат. Покращив рекорд, який тримався 11 років і був визнаний кращим спортсменом XVI Паралімпійських ігор. Максим – десятикратний паралімпійський чемпіон. Ми прикуті до екранів , коли пливеш саме ти, тому що ти наш герой. І з сьогоднішнього дня – герой України, – сказав Зеленський.

Під час своєї промови Максим Крипак подякував за таку оцінку своїх старань і сказав, що буде з гордістю носити це звання.

– Володимир Олександрович, спасибі, що ви оцінили так мою працю, яку я проходив 20 років, мої досягнення, до яких я прагнув 20 років. Мені щиро приємно це отримати і я буду гордо носити це звання, – сказав плавець.

Спортсмен також попросив відкрити в Україні новий центр для плавців, як той, що був у окупованій нині Євпаторії.

Інші спортсмени теж не залишились без уваги і отримали від держави ордени за свої заслуги.

Максим Крипак

26-річний український плавець Максим Крипак став найуспішнішим паралімпійцем в історії Паралімпійської збірної України і найтитулованішим спортсменом цьогорічних Ігор у Токіо.

Йому вдалося вибороти одразу сім нагород та встановити декілька світових рекордів, детальну біографію Максима Крипака читайте в матеріалі Фактів ICTV.