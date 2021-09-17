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Софія Зінов'єва |

Зеленський привітав українських паралімпійців та вручив Крипаку звання Героя України

Зеленський привітав українських паралімпійців та вручив Крипаку звання Героя України

Володимир та Олена Зеленські зустрілись із українськими призерами та чемпіонами Паралімпійських ігор у Токіо 2021.

Президент подякував спортсменам за медалі та наголосив, що це є чудовим подарунком до Дня Незалежності України.

– Неповноцінними та обмеженими людей робить ампутована душа. Ви супермени, ви не бачите перешкод, ви не стоїте на місці. Ви показали, що коли українці починають щось 24 серпня – це буде великим успіхом, – сказав президент.

Також Зеленський виділив найкращого спортсмена Паралімпійських ігор Максима Крипака і нагородив званням Герой України.

– Особливо на Іграх в Токіо засяяла зірка Максима Крипака, і наш український плавець здобув сім нагород. Це великий результат. Покращив рекорд, який тримався 11 років і був визнаний кращим спортсменом XVI Паралімпійських ігор. Максим – десятикратний паралімпійський чемпіон. Ми прикуті до екранів , коли пливеш саме ти, тому що ти наш герой. І з сьогоднішнього дня – герой України, – сказав Зеленський.

Під час своєї промови Максим Крипак подякував за таку оцінку своїх старань і сказав, що буде з гордістю носити це звання.

– Володимир Олександрович, спасибі, що ви оцінили так мою працю, яку я проходив 20 років, мої досягнення, до яких я прагнув 20 років. Мені щиро приємно це отримати і я буду гордо носити це звання, – сказав плавець.

Спортсмен також попросив відкрити в Україні новий центр для плавців, як той, що був у окупованій нині Євпаторії.

Інші спортсмени теж не залишились без уваги і отримали від держави ордени за свої заслуги.

Максиму Крипаку вручили звання Героя України

Максим Крипак

26-річний український плавець Максим Крипак став найуспішнішим паралімпійцем в історії Паралімпійської збірної України і найтитулованішим спортсменом цьогорічних Ігор у Токіо.

Йому вдалося вибороти одразу сім нагород та встановити декілька світових рекордів, детальну біографію Максима Крипака читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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