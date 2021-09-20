Мужская юношеская сборная Украины завоевала серебро на чемпионате Европы в Португалии

Мужская юношеская сборная Украины завоевала серебро на чемпионате Европы U-17 по баскетболу 3х3. Соревнования проходили в городе Лиссабон, столице Португалии.

В финале турнира украинцы уступали сборной Словении со счетом 14:19.

Украина стала единственной страной, которая была представлена ​​в финале соревнований и мужской, и женской командами. Женская сборная оказалась в шаге от медали и заняла четвертое место на чемпионате Европы.

В общем мужская сборная провела на турнире пять поединков, из которых четыре были победными. На групповой стадии украинцы одолели сербов со счетом 18:15, а русских разгромили со счетом 21:9.

Затем украинские баскетболисты выиграли у бронзовых призеров чемпионата мира U-18 из Беларуси (18:17). В полуфинале ребята одержали победу в матче против сборной Венгрии (14:12).

Женская команда также провела пять встреч, из которых две оказались победными. Украинки одолели сборную Австрии (16:6), а затем минимально уступили россиянкам (15:16).

В 1/4 финала наши баскетболистки выиграли у сборной Нидерландов (13: 9), но затем уступили девушкам из Германии со счетом (4:12). В полуфинале женская сборная Украины проиграла соперницам из Беларуси со счетом 10:14.

Источник: Федерация баскетбола Украины

Фото: Федерация баскетбола Украины