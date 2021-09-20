Чоловіча юнацька збірна України завоювала срібло на чемпіонаті Європи у Португалії

Чоловіча юнацька збірна України завоювала срібло на чемпіонаті Європи U-17 з баскетболу 3х3. Змагання проходили у місті Лісабон, столиці Португалії.

У фіналі турніру українці поступалися збірній Словенії з рахунком 14:19.

Україна стала єдиною країною, яка була представлена у фіналі змагань і чоловічою, і жіночою командами. Жіноча збірна опинилася за крок до медалі й посіла четверте місце на чемпіонаті Європи.

Загалом чоловіча збірна провела на турнірі п’ять поєдинків, з яких чотири були переможними. На груповій стадії українці здолали сербів з рахунком 18:15, а росіян розгромили з рахунком 21:9.

Потім українські баскетболісти виграли у бронзових призерів чемпіонату світу U-18 з Білорусі (18:17). У півфіналі хлопці отримали перемогу в матчі проти збірної Угорщини (14:12).

Жіноча команда також провела п’ять зустрічей, з яких дві виявилися переможними. Українки здолали збірну Австрії (16:6), а потім мінімально поступилися росіянкам (15:16).

У 1/4 фіналу наші баскетболістки виграли у збірної Нідерландів (13:9), але потім поступилися дівчатам з Німеччини з рахунком (4:12). У півфіналі жіноча збірна України програла суперницям з Білорусі з рахунком 10:14.

Джерело: Федерація баскетболу України

Фото: Федерація баскетболу України