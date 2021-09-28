Ждут указ президента: российская биатлонистка получит гражданство Украины

Женская сборная Украины по биатлону начала подготовку к новому сезону. Первый сбор команды проходит в Сянках на Львовщине.

Вместе с украинками тренируется также 22-летняя российская биатлонистка Дарья Сидорова.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подтвердил, что спортсменка принимает украинское гражданство.

— Сейчас мы ждем указ президента о ее гражданстве. Как только он будет, и она получит паспорт, она поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года, — сказал он.

Он добавил, что видит в Сидоровой перспективы, но все будет зависеть от ее адаптации.

— Даша постепенно будет адаптироваться в Украине, будет пытаться попасть в команду уже в следующем году для подготовки к новому олимпийскому циклу. Я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Даже в спринте было видно, что у нее другой ход, только на первом круге проиграла три секунды Блашко, а у других выиграла. Думаю, она нам поможет, — добавил Брынзак.

По регламенту IBU, если спортсмен меняет гражданство, то чтобы выступать за другую страну, он должен отсидеть двухлетний “карантин”.

Что касается Сидоровой, то она в последний раз выступала за Россию на международном старте в январе 2020 года. Таким образом, уже в январе 2022 года она сможет выступить за Украину.

Сидорова будет не первой россиянкой в ​​действующей сборной Украины по биатлону, здесь уже выступают пять бывших россиянок Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко и Надежда Белкина.

Что известно о Дарье Сидоровой?

22-летняя Дарья Сидорова является чемпионкой России среди юниорок.

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В марте 2021 года Сидорова соревновалась на чемпионате России, где представляла Тюменскую область. В эстафетных гонках она заняла четвертое место.

На международных соревнованиях ее лучший результат — 13 место на этапе юниорского Кубка IBU в сезоне-2019/20.

Источник: Суспільне.Спорт

Фото: Daria Sidorova