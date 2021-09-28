Чекають на указ президента: російська біатлоністка отримає громадянство України

Жіноча збірна України з біатлону розпочала підготовку до нового сезону. Перший збір команди проходить у Сянках на Львівщині.

Разом з українками тренується також 22-річна російська біатлоністка Дар’я Сідорова.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак підтвердив, що спортсменка бере українське громадянство.

— Зараз ми чекаємо указ президента про її громадянство. Щойно він буде, і вона отримає паспорт, вона поступить в Київський державний університет і, сподіваюся, буде виступати на Універсіаді в грудні цього року, – сказав він.

Він додав, що бачить у Сідоровій перспективи, але все залежатиме від її адаптації.

— Даша поступово буде адаптуватися в Україні, буде намагатися потрапити в команду вже в наступному році для підготовки до нового олімпійського циклу. Я бачу в ній перспективи. Вона дуже добре біжить. Навіть в спринті було видно, що у неї інший хід, тільки на першому колі програла три секунди Блашко, а в інших виграла. Думаю, вона нам допоможе, – додав Бринзак.

За регламентом IBU, якщо спортсмен змінює громадянство, то щоб виступати за іншу країну, він має відсидіти дворічний “карантин”.

Щодо Сідорової, то вона востаннє виступала за Росію на міжнародному старті у січні 2020 року. Таким чином, вже у січні 2022 року вона зможе виступити за Україну.

Сідорова буде не першою росіянкою у чинній збірній України з біатлону, тут вже виступають п’ять колишніх росіянок: Катерина Бех, Ольга Абрамова, Анастасія Рассказова, Оксана Москаленко та Надія Бєлкіна.

Що відомо про Дар’ю Сідорову?

22-річна Дар’я Сідорова є чемпіонкою Росії серед юніорок.

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У березні 2021 року Сідорова змагалася на чемпіонаті Росії, де представляла Тюменську область. В естафетних перегонах вона посіла четверте місце.

На міжнародних змаганнях її найкращий результат – 13 місце на етапі юніорського Кубка IBU у сезоні-2019/20.

Джерело: Суспільне.Спорт

Фото: Daria Sidorova