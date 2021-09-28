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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

На Сумщине от Covid-осложнений умерла мать сестер-чемпионок Семеренко

На Сумщине от Covid-осложнений умерла мать сестер-чемпионок Семеренко

В результате осложнений после коронавируса умерла Анна Семеренко — мать олимпийских чемпионок и украинских биатлонисток Виты и Валентины Семеренко.

— 27 сентября большое горе пришло в семью Виты и Вали Семеренко. Из-за осложнений, связанных с Covid-19, перестало биться сердце мамы наших сестер-чемпионок, Анны Васильевны, — отметили в Федерации биатлона Украины.

Украинская биатлонистка Вита Семеренко опубликовала пост с чувствительным стихотворением на своей странице в социальной сети Facebook в память о своей маме, который затем появился на странице Валентины.

Известные спортсменки прервали свои выступления на чемпионате Украины по летнему биатлону в Чернигове (накануне Вита выиграла гонку преследования) и поехали в родной поселок городского типа Краснополье Сумской области.

Вскоре спортсменка Вита Семеренко сообщила, когда и где состоится прощание. Церемония запланирована на 29 сентября в 13.00 в пгт Краснополье Сумской области по адресу улица Подлесная, 28.

Федерация биатлона Украины выразила глубокие соболезнования олимпийским чемпионкам, их родным и близким.

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Источник: Федерация биатлона Украины

Фото: УНИАН

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