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Юлія Захарченко |

На Сумщині від Covid-ускладнень померла мати сестер-чемпіонок Семеренко

На Сумщині від Covid-ускладнень померла мати сестер-чемпіонок Семеренко

Унаслідок ускладнень після коронавірусу померла Ганна Семеренко – мати олімпійських чемпіонок та українських біатлоністок Віти та Валентини Семеренко.

– 27 вересня велике горе прийшло до родини Віти та Валі Семеренко. Через ускладнення, пов’язані з Covid-19, перестало битися серце мами наших сестер-чемпіонок, Ганни Василівни, – зазначили у Федерації біатлону України.

Українська біатлоністка Віта Семеренко опублікувала пост із чутливим віршем на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook на пам’ять про свою маму, який потім з’явився на сторінці Валентини.

Відомі спортсменки перервали свої виступи на чемпіонаті України з літнього біатлону в Чернігові (напередодні Віта виграла гонку переслідування) та поїхали до рідного селища міського типу Краснопілля на Сумщині.

Згодом спортсменка Віта Семеренко повідомила, коли та де відбудеться прощання. Церемонія запланована на 29 вересня о 13.00 у смт Краснопілля Сумської області за адресою вулиця Підлісна, 28.

Федерація біатлону України висловила глибокі співчуття олімпійським чемпіонкам, їхнім рідним та близьким.

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Джерело: Федерація біатлону України

Фото: УНІАН

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