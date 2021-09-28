Промоутер Усика рассказал, когда состоится бой-реванш с Джошуа

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк во время пресс-конференции в Киеве рассказал, когда может состояться бой-реванш с Энтони Джошуа.

— Джошуа более двух недель решал, стоит ли отказываться от боя (первого, — Ред.). Думал, не отказаться ли от пояса WBO. Что касается реванша, то он прописан в контракте и уже активирован стороной Джошуа. У нас есть ограничения по времени, когда должен состояться реванш. Это февраль-март, — рассказал Красюк.

Он добавил, что было бы здорово провести событие такого масштаба в Украине, но есть одно но.

— Конечно, если бы было +20ºС зимой в Киеве, то на Олимпийском было бы классно. Безусловно, мы хотим, чтобы в Украине проходили события такого масштаба, — отметил промоутер.

25 сентября на лондонской арене Тоттенхэм Хотспур состоялся большой вечер бокса, главным событием которого был бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

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Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Усик — 117:112, 116:112 и 116:112.

Таким образом, украинский боксер забрал себе пояса, которые до этого принадлежали Джошуа, а именно по версиям WBO, WBA Super, IBF, IBO.