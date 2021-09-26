Украинский боксер Александр Усик стал новым чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

В Лондоне на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум украинец одолел единогласным решением судей британца Энтони Джошуа со счетом 117:112, 116:112 и 116:112.

Оба боксера уверенно начали бой и в первом раунде присматривались друг к другу. Усику удалось завладеть преимуществом в стартовых раундах, а в третьем даже немного пошатнуть британца. В четвертом ситуация не изменилась — трехминутка была за Усиком.

В пятом раунде активнее был Джошуа, а в шестом ему и вовсе удалось прижать Александра. В седьмом раунде Энтони пытался нарастить темп, но Усику перед гонгом удалось провести хорошую серию ударов по Джошуа.

В восьмом раунде Джошуа удалось попасть двумя апперкортами по корпусу Усику, а в девятом он провел хорошую атаку, прижав украинца к канатам.

Десятый — завершился серией ударов от Усика, но Джошуа смог несколько раз на них ответить. После раунда у Усика было рассечение на лице, а у Джошуа сильно распухло глаз. В одиннадцатом все стали свидетелями очередной серии ударов по Энтони от Усика, на которые британец ответил неприятным джебом.

В заключительном, двенадцатом, раунде в последние 20 секунд Усик был близок, чтобы отправить Джошуа в нокаут, но Энтони спасли канаты и финальный гонг.

Для украинца это лишь третий бой в супертяжелом весе. До этого он одержал две победы над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой.

Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию боя Энтони Джошуа — Александр Усик, где собрали все самые интересные моменты поединка.