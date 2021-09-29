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Тетяна Забожко |

Шериф Вернидуба сенсационно обыграл Реал в Лиге чемпионов

Шериф Вернидуба сенсационно обыграл Реал в Лиге чемпионов

Мадридский Реал на стадионе Сантьяго Бернабеу проиграл молдавскому Шерифу со счетом 1:2. Игра состоялась в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команду украинского тренера Юрия Вернидуба на 25-й минуте вывел вперед Жасур Яхшибоев.

На 65-й минуте Карим Бензема, реализовав пенальти, сравнял счет.

Неожиданную победу Шерифу на 90-й минуте матча принес Себастьен Тилль.

Таким образом Шериф с шестью очками лидирует в группе D.

На три очка меньше у Реала. У Шахтера и Интера, которые сыграли 28 сентября в ничью, – по одному очку.

19 октября Реал сыграет в гостях у Шахтера, а Шериф в этот же день сыграет с Интером.

Фото: Getty Images

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