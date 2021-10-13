22-летняя украинская призер Олимпиады-2020 внезапно завершила карьеру

Украинская синхронистка Алина Шинкаренко объявила о завершении спортивной карьеры.

22-летняя спортсменка, которая стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио в артистическом плавание, объяснила свое решение на своей странице в Instagram.

— А чего тянуть? Комплект медалей с чемпионата мира и Европы есть, олимпийская медаль, которая была мечта с детства, осуществилась. Рано или поздно это придется сделать, и идти искать себя дальше, создавать семью, детей, — написала Алина.

Шинкаренко добавила, что завершает профессиональную карьеру на прекрасной ноте — с олимпийской медалью.

Спортсменка поблагодарила за поддержку в трудные моменты жизни своим партнерш по сборной, тренеров, врачей и родных.

View this post on Instagram Публикация от Alina Shynkarenko (@shynkarenko_alya)

22-летняя Шинкаренко в составе украинской команды стала бронзовым призером летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

В 2019 году она с командой выиграла в дисциплине хайлайт чемпионат мира, а годом ранее они стали первыми на чемпионате Европы в произвольной программе.

На чемпионате Европы-2021 по водным видам спорта Шинкаренко с девушками завоевали четыре медали: три золотых и одну серебряную.

Фото: Alina Shynkarenko