WADA обвинило антидопинговый центр Украины в манипуляциях с допингом

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Национальный антидопинговый центр Украины (NADC) в манипуляциях с допингом.

В сообщении на сайте WADA говорится, что расследование под названием Операция Геркулес началось в 2019 году и выявило доказательства того, что с 2012 года NADC предупреждал спортсменов о предстоящем сборе образцов. Хотя, за исключением исключительных и оправданных обстоятельств, отбор образцов должен производиться без предварительного предупреждения спортсмена.

— NADC связывался со спортсменом напрямую по телефону или через их тренеров, чтобы попросить их появиться в NADC на следующий день для тестирования. Данные свидетельствуют о том, что NADC часто использовал эту практику перед важными международными событиями, и были случаи, когда национальная сборная в полном составе по определенной дисциплине присутствовала в NADC, ожидая тестирования, — заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.

Кроме того, в ходе расследования были обнаружены доказательства того, что в 2021 году NADC сознательно отметила по меньшей мере шесть образцов допинг-проб, взятых в соревновательный период как взятые после соревнований.

WADA провел повторный анализ этих шести образцов. Результаты всех допинг-проб были отрицательными.

В WADA отметили, что Операция Геркулес подняла на поверхность ряд важных вопросов относительно целостности методов тестирования NADC и компетентности некоторых сотрудников.

На это расследование уже отреагировали в Министерстве молодежи и спорта и заявили, что директор NADC Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

Источник: WADA, Министерство молодежи и спорта