WADA звинуватило антидопінговий центр України у маніпуляціях з допінгом

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) звинуватило Національний антидопінговий центр України (NADC) у маніпуляціях із допінгом.

У повідомленні на сайті WADA йдеться, що розслідування піл назвою Операція Геркулес розпочалося у 2019 році і виявило докази того, що з 2012 року NADC попереджав спортсменів про майбутній збір зразків. Хоча за винятком виняткових і виправданих обставин, відбір зразків повинен здійснюватися без попереднього попередження спортсмена.

— NADC зв’язувався зі спортсменом напряму за допомогою телефону або через їхніх тренерів, щоб попросити їх з’явитися у NADC наступного дня для тестування. Дані свідчать про те, що NADC часто використовував цю практику перед важливими міжнародними подіями, і були випадки, коли національна збірна у повному складі з певної дисципліни була присутня в NADC, очікуючи на тестування, – заявив голова відділу розслідувань WADA Гюнтер Янгер.

Крім того, під час розслідування були виявлені докази того, що у 2021 році NADC свідомо зазначив щонайменше шість зразків допінг-проб, взятих у змагальний період як ті, що були взяті після змагань.

WADA провело повторний аналіз цих шести зразків. Результати всіх допінг-проб були негативними.

У WADA зазначили, що Операція Геркулес підняла на поверхню низку важливих запитань щодо цілісності методів тестування NADC та компетентності деяких співробітників.

На це розслідування вже відреагували у Міністерстві молоді та спорту України заявою, що директор NADC Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

Джерело: WADA, Міністерство молоді та спорту