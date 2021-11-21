Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Сульшер уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Уле Гуннар Сульшер

Уле Гуннар Сульшер был уволен с поста главного тренера команды английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед.

До конца сезона его обязанности будет выполнять Майкл Каррик, сообщает пресс-служба Красных дьяволов.

Манкунианцы отметили вклад Сульшера в историю команды, однако сочли последние результаты команды с ним во главе неудовлетворительными.

Уле Гуннар Сульшер выступал за МЮ в качестве игрока с 1996 по 2007 год. В составе Красных дьяволов он стал шестикратным чемпионом английской Премьер-лиги, двухкратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Межконтинентального кубка.

Читайте
Футболист МЮ Рэшфорд стал кавалером ордена Британской империи за помощь детям

Самым известным голом Сульшера является мяч, который принес МЮ победу над мюнхенской Баварией в финале Лиги чемпионов сезона 1998/99.

В 2018 году МЮ назначил Сульшера и.о главного тренера до конца сезона после увольнения Жозе Моуринью. Затем норвежский специалист был утвержден на посту главного тренера, а его соглашение было рассчитано на три года.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка