Сульшер уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед

Уле Гуннар Сульшер был уволен с поста главного тренера команды английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед.

До конца сезона его обязанности будет выполнять Майкл Каррик, сообщает пресс-служба Красных дьяволов.

Манкунианцы отметили вклад Сульшера в историю команды, однако сочли последние результаты команды с ним во главе неудовлетворительными.

Уле Гуннар Сульшер выступал за МЮ в качестве игрока с 1996 по 2007 год. В составе Красных дьяволов он стал шестикратным чемпионом английской Премьер-лиги, двухкратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Межконтинентального кубка.

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Самым известным голом Сульшера является мяч, который принес МЮ победу над мюнхенской Баварией в финале Лиги чемпионов сезона 1998/99.

В 2018 году МЮ назначил Сульшера и.о главного тренера до конца сезона после увольнения Жозе Моуринью. Затем норвежский специалист был утвержден на посту главного тренера, а его соглашение было рассчитано на три года.