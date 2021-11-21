Сульшера звільнено з посади головного тренера Манчестер Юнайтед

Уле Гуннара Сульшера було звільнено з посади головного тренера команди англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед.

До кінця сезону його обов’язки виконуватиме Майкл Каррік, повідомляє прес-служба Червоних дияволів.

Манкуніанці відзначили внесок Сульшера в історію команди, проте визнали останні результати команди з ним на чолі незадовільними.

Уле Гуннар Сульшер виступав за МЮ як гравець з 1996 по 2007 рік. У складі Червоних дияволів він став шестиразовим чемпіоном англійської Прем’єр-ліги, дворазовим володарем Кубка та Суперкубка Англії, переможцем Ліги чемпіонів, а також володарем Міжконтинентального кубка.

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Найвідомішим голом Сульшера є м’яч, який приніс МЮ перемогу над мюнхенською Баварією у фіналі Ліги чемпіонів сезону 1998/99.

У 2018 році МЮ призначив Сульшера в.о. головного тренера до кінця сезону після звільнення Жозе Моурінью. Потім норвезький фахівець був затверджений на посаді головного тренера, а його угода була розрахована на три роки.