6 декабря 15-летний украинский спортсмен Алексей Середа завоевал золото чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров, который происходит в Киеве.

Первую строчку и 484,60 балла украинец получил, прыгнув с 10-метровой вышки.

Серебряного призера из России Максима Гулидова Алексей Середа опередил на 57,05 балла – 427,55.

Еще один украинец Даниил Аванесов остановился в шаге от пьедестала с 402,85 баллами.

В прыжках с метрового трамплина четвертую строчку 6 декабря занял и Даниил Коновалов.

Таким образом золото Алексея Середы стало третьим в копилке сборной команды Украины на этом чемпионате и пятой медалью в целом.

Украинец Алексей Середа завоевал золото чемпионата мира по прыжкам в воду / 2 фотографии

Ранее первое и третье место завоевали Ксения Байло. Даниил Коновалов получил золотую медаль, а также серебряную в паре с Богданом Чижовским.

Юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду в Киеве продлится до 9 декабря.

Источник: Ukrainian Diving Federation

Фото: Ukrainian Diving Federation