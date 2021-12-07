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Українець Олексій Середа виборов золото чемпіонату світу зі стрибків у воду

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Українець Олексій Середа виборов золото чемпіонату світу зі стрибків у воду

6 грудня 15-річний український спортсмен Олексій Середа виборов золото чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів, який триває в Києві.

Першу сходинку та 484,60 бала українець здобув, стрибнувши з 10-метрової вишки.

Срібного призера з Росії Максима Гулідова Олексій Середа випередив на 57,05 бали – 427,55.

Ще один українець Данило Аванесов зупинився за крок від п’єдесталу із 402,85 балами.

У стрибках з метрового трампліну четверту сходинку 6 грудня посів і Данило Коновалов.

Таким чином золото Олексія Середи стало третім у скарбничці збірної команди України на цьому чемпіонаті та п’ятою медаллю загалом.

Українець Олексій Середа виборов золото чемпіонату світу зі стрибків у воду / 2 фотографии

Раніше перше та третє місце вибороли Ксенія Байло. Данило Коновалов здобув золоту медаль, а також срібну в парі з Богданом Чижовським.

Юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду в Києві триватиме до 9 грудня.

Джерело: Ukrainian Diving Federation

Фото: Ukrainian Diving Federation

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