10 декабря две украинские спортсменки завоевали золото и бронзу кубка мира по фристайлу (лыжной акробатике), который проходит в финском городе Рука.

Анастасия Новосад получила первое место, а Ольга Полюк – третье.

На вторую ступеньку пьедестала с украинками поднялась представительница Китая Сю Ментао.

Для обеих украинских спортсменок эти награды являются первыми в индивидуальных соревнованиях на кубке мира.

Кроме того, это первый случай в истории украинского фристайла, когда сразу две лыжные акробатки сборной попали в тройку призеров на этапе кубка мира.

Анастасия Новосад также стала третьей украинской спортсменкой в истории, которая одержала победу в женской лыжной акробатике на этапе кубка мира.

В 2020 году это удалось Надежде Мохнацкой, а в 2012 году – Ольге Волковой.

Джерело: Минмолодежьспорт

Фото: Минмолодежьспорт