10 декабря две украинские спортсменки завоевали золото и бронзу кубка мира по фристайлу (лыжной акробатике), который проходит в финском городе Рука.
Анастасия Новосад получила первое место, а Ольга Полюк – третье.
На вторую ступеньку пьедестала с украинками поднялась представительница Китая Сю Ментао.
Для обеих украинских спортсменок эти награды являются первыми в индивидуальных соревнованиях на кубке мира.
Кроме того, это первый случай в истории украинского фристайла, когда сразу две лыжные акробатки сборной попали в тройку призеров на этапе кубка мира.
Анастасия Новосад также стала третьей украинской спортсменкой в истории, которая одержала победу в женской лыжной акробатике на этапе кубка мира.
В 2020 году это удалось Надежде Мохнацкой, а в 2012 году – Ольге Волковой.
Джерело: Минмолодежьспорт
Фото: Минмолодежьспорт