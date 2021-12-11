Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Украинки завоевали золото и бронзу кубка мира по фристайлу

Татьяна Забожко редактор ленты
Украинки завоевали золото и бронзу кубка мира по фристайлу

10 декабря две украинские спортсменки завоевали золото и бронзу кубка мира по фристайлу (лыжной акробатике), который проходит в финском городе Рука.

Анастасия Новосад получила первое место, а Ольга Полюк – третье.

На вторую ступеньку пьедестала с украинками поднялась представительница Китая Сю Ментао.

Для обеих украинских спортсменок эти награды являются первыми в индивидуальных соревнованиях на кубке мира.

Кроме того, это первый случай в истории украинского фристайла, когда сразу две лыжные акробатки сборной попали в тройку призеров на этапе кубка мира.

Анастасия Новосад также стала третьей украинской спортсменкой в истории, которая одержала победу в женской лыжной акробатике на этапе кубка мира.

В 2020 году это удалось Надежде Мохнацкой, а в 2012 году – Ольге Волковой.

Джерело: Минмолодежьспорт

Фото: Минмолодежьспорт

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка