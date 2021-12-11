10 грудня дві українські спортсменки вибороли золото та бронзу кубку світу з фристайлу (лижної акробатики), який відбувається у фінському місті Рука.

Анастасія Новосад здобула перше місце, а Ольга Полюк – третє.

На другу сходинку п’єдесталу з українками піднялась представниця Китаю Сю Ментао.

Для обох українських спортсменок ці нагороди є першими в індивідуальних змаганнях на кубку світу.

Крім того, це перший випадок в історії українського фристайлу, коли одразу дві лижні акробатки збірної потрапили до трійки призерок на етапі кубку світу.

Анастасія Новосад також стала третьою українською спортсменкою в історії, яка здобула перемогу в жіночій лижній акробатиці на етапі кубку світу.

У 2020 році це вдалося Надії Мохнацькій, а в 2012 році – Ользі Волковій.

Джерело: Мінмолодьспорт

Фото: Мінмолодьспорт